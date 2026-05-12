Καλκαβούρας στο Gazz Floor by Novibet: «Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την περίπτωση του Παπαγιάννη»
Στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (12/05), ο Αντώνης Καλκαβούρας προχώρησε σε μία αποκάλυψη σχετικά με τον ΠΑΟΚ.
Συγκεκριμένα ο παρουσιαστής της εκπομπής απάντησε σε ερώτηση ενός αναγνώστη και είπε πως οι «ασπρόμαυροι... εξετάζουν την περίπτωση του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος αναρρώνει από τον τραυματισμό του στο γόνατο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αντώνης Καλκαβούρας:
«Πράγματι ο ΠΑΟΚ κοιτάει την περίπτωση του διεθνούς σέντερ (Γιώργου Παπαγιάννη), ο οποίος ήταν άτυχος, έχασε τη χρονιά στο ξεκίνημά της, με τον τραυματισμό στο ματς με τον Παναθηναϊκό και βρίσκεται στην Ελλάδα και αναρρώνει. Θα είναι έτοιμος την επόμενη σεζόν».
Δείτε το απόσπασμα στο 2:01:18
