Καλκαβούρας στο Gazz Floor by Novibet: «Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την περίπτωση του Παπαγιάννη»

Στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (12/05), ο Αντώνης Καλκαβούρας προχώρησε σε μία αποκάλυψη σχετικά με τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα ο παρουσιαστής της εκπομπής απάντησε σε ερώτηση ενός αναγνώστη και είπε πως οι «ασπρόμαυροι... εξετάζουν την περίπτωση του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος αναρρώνει από τον τραυματισμό του στο γόνατο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντώνης Καλκαβούρας:

«Πράγματι ο ΠΑΟΚ κοιτάει την περίπτωση του διεθνούς σέντερ (Γιώργου Παπαγιάννη), ο οποίος ήταν άτυχος, έχασε τη χρονιά στο ξεκίνημά της, με τον τραυματισμό στο ματς με τον Παναθηναϊκό και βρίσκεται στην Ελλάδα και αναρρώνει. Θα είναι έτοιμος την επόμενη σεζόν».