Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να μπει δυναμικά στο κόλπο απόκτησης του Ζαν Μοντέρο ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσής του από τη Βαλένθια που έχει ύψος 1.5 εκάτ. ευρώ.

Ο Ζαν Μοντέρο, μέλος της καλύτερης φετινής πεντάδας της EuroLeague και Rising Star της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς στόχους για τη νέα σεζόν.

Η ομάδα που έχει μπει δυναμικά στο κόλπο απόκτησής του δεν είναι άλλη από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που έτσι κι αλλιώς σχεδιάζει να κάνει σημαντική εκτόξευση στο budget της. H ισραηλινή ομάδα, όπως αναφέρει το «Sport5», έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον εκπρόσωπο του 22χρονου γκαρντ, ξεκαθαρίζοντας πως ενδιαφέρεται να ενεργοποιήσει το buy out του συμβολαίου του, ενώ έχει καταθέσει και επίσημη πρόταση.

Ο γκαρντ της Βαλένθια υπέγραψε πρόσφατα νέο συμβόλαιο με τις «νυχτερίδες» έως το καλοκαίρι του 2028, στο οποίο προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση μεταγραφής του σε άλλη ομάδα της EuroLeague.

Στη Χάποελ θέλουν να διαπιστώσουν μέσω του ατζέντη του αν ο ίδιος ο Μοντέρο είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στο Τελ Αβίβ, μεταφέροντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να καλύψουν τη ρήτρα. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα η πρόταση που έχει καταθέσει η Χάποελ αγγίζει τα 2.5 εκατομμύρια ετησίως.

Πάντως, ο ίδιος έχει ενημερώσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ ότι έχει αρκετές επιλογές στο τραπέζι και δεν σκοπεύει να πάρει άμεσα την απόφασή του, καθώς τον έχουν προσεγγίσει και από το NCAA. Συνολικά, τη φετινή σεζόν στη EuroLeague μετρά 14,4 πόντους κατά μέσο όρο (52,6% στο δίποντο, 32,5% στο τρίποντο και 87,9% στις βολές), μαζί με 4,8 ασίστ και 3 ριμπάουντ ανά αγώνα