Μπλούζα με νόημα από τον Γκραντ: Φόρεσε το πρόσωπο του Ναν!

Ο Τζέριαν Γκραντ τράβηξε πάνω του τα βλέμματα λίγο πριν το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια φορώντας μια μπλούζα με το πρόσωπο του Ναν.

Η κλεψύδρα αδειάζει με την αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Παναθηναϊκό που θα παλέψει στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta) και οποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Στην αναχώρηση του Τριφυλλιού ο Τζέριαν Γκραντ φόρεσε μια μπλούζα... γεμάτη νόημα και έστειλε το δικό του μήνυμα. Πιο συγκεκριμένα ο φάκος του Gazzetta τον απαθανάτισε φορώντας μια πράσινη μπλούζα με το πρόσωπο του Νάν!

