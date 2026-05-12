Μπλούζα με νόημα από τον Γκραντ: Φόρεσε το πρόσωπο του Ναν!
Η κλεψύδρα αδειάζει με την αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Παναθηναϊκό που θα παλέψει στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta) και οποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
Στην αναχώρηση του Τριφυλλιού ο Τζέριαν Γκραντ φόρεσε μια μπλούζα... γεμάτη νόημα και έστειλε το δικό του μήνυμα. Πιο συγκεκριμένα ο φάκος του Gazzetta τον απαθανάτισε φορώντας μια πράσινη μπλούζα με το πρόσωπο του Νάν!
