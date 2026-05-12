Στην αντεπίθεση οι Ισπανοί για τους διαιτητές: «Οι Σλοβένοι δεν είχαν δώσει το φάουλ του Γκραντ στον Μοντέρο»

H εφημερίδα Sport σε κείμενο της στέκεται στους διαιτητές που θα σφυρίξουν το Game 5 του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια (13/5, 22:00, live Gazzetta).

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει μέχρι τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα παλέψει στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Νταμίρ Γιαβόρ και τον Μίλαν Νέντοβιτς αποτελούν την διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.

Με τους διαιτητές ασχολήθηκε και η ισπανική «Sport» που φιλοξένησε κείμενο με τίτλο: «Συναγερμός χτυπάει στην ομάδα της Βαλένθια για τους διαιτητές στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Sport

«Η EuroLeague επέλεξε την τριάδα διαιτητών που θα διαιτητεύσει τον πέμπτο αγώνα μεταξύ της Bαλένθια και του Παναθηναϊκού . Οι Νταμίρ Γιάβορ και Μίλαν Νέντοβιτς , μαζί με τον βετεράνο Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, θα είναι οι διαιτητές στη Roig Arena. Ωστόσο , αυτή η επιλογή έχει προκαλέσει για άλλη μια φορά διαμάχες και πολλοί οπαδοί έχουν ήδη επικρίνει τους διοργανωτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Γιάβορ και Νέντοβιτς θα διαιτητεύσουν τον τρίτο αγώνα αυτής της σειράς αγώνων μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού . Οι Σλοβένοι ήταν στο πρώτο ματς στη Βαλένθια και στο τρίτο στην Αθήνα. Είναι σύνηθες οι ίδιοι διαιτητές να διαιτητεύουν πολλά παιχνίδια σε μια σειρά αγώνων, αλλά... τρία παιχνίδια;

Στην πραγματικότητα, και τα δύο παιχνίδια που διαιτήτευσαν οι Σλοβένοι διαιτητές ήταν αμφιλεγόμενα. Στο πρώτο παιχνίδι στη Βαλένθια, δέχτηκαν έντονη κριτική για την ασυνεπή εφαρμογή των κανόνων σε μεγάλο μέρος του αγώνα. Για παράδειγμα, είναι περίεργο το γεγονός ότι δεν καταλογίστηκε το φάουλ του Μοντέρο στον Γκραντ κατά την τελευταία κατοχή του αγώνα»