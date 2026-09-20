Η Παρί επικράτησε της Ροάν με 81-59 και κατέκτησε το Σούπερ Καπ της Γαλλίας, τέσσερις μέρες πριν την πρεμιέρα της στη EuroLeague κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Φουριόζα» θα πάει στο «Telekom Center Athens» η Παρί, καθώς επικράτησε της Ροάν με 81-59 και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γαλλίας, τέσσερις μέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Παρισιού, παρότι σκόραρε μόνο 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, πάτησε... γκάζι στο δεύτερο, σκοράροντας συνολικά 60 πόντους στο β' μέρος και κατέκτησε το Σούπερ Καπ της χώρας της.

Αξίζει να σημειωθεί πως αμφότερες οι ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, είχαν πολύ χαμηλό ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6.75, έχοντας συνολικά 2/29 τρίποντα (1/17 η Ροάν, 1/12 η Παρί).

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ Ετιέν με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ιφί σκόραρε 15 πόντους.

Πλέον η Παρί στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα της EuroLeague, στο T-Center για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Τα δεκάλεπτα: 11-13, 22-21, 41-57, 59-81