Μπατίστ: «Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να φέρουμε Γιόκιτς, δεύτερο σπίτι μου ο Παναθηναϊκός»

O Mάικ Μπατίστ μίλησε για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στο περιθώριο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Mάικ Μπατίστ μίλησε στη Μozzart Sport και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το ΝΒΑ.

Ο θρύλος των πράσινων φέτος ξανάσμιξε με τον Mίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Ζοτς, αυτή τη φορά ως συνεργάτης του, καθώς στο παρελθόν ήταν παίκτης του στις μεγάλες στιγμές των πράσινων σε Euroleague και Ελλάδα.

Για την επιστροφή του: «Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα να βρίσκομαι ξανά εδώ. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία μου με τον Παναθηναϊκό, έπαιξα για 10 χρόνια και έκανα φίλους για μια ζωή που θεωρώ οικογένεια. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στο δεύτερο σπίτι μου. Το να είσαι προπονητής είναι πολύ διαφορετικό από το να είσαι παίκτης, αλλά βάζω όλη μου την εμπειρία ως παίκτης και προπονητής στην υπηρεσία του συλλόγου. Η σεζόν είναι απαιτητική και προχωράμε ένα βήμα τη φορά », δήλωσε ο Μπατίστ».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Ο Ζέλικο με κάλεσε αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Μιλήσαμε για την οικογενειακή ατμόσφαιρα που θέλει να δημιουργήσει γύρω από τους παίκτες και τη σημασία που έχουν άνθρωποι σαν εμένα, τον Δημήτρη Διαμαντίδη ή τον Αλβέρτη, που είναι οι πυλώνες του Παναθηναϊκού, να βρίσκονται με την ομάδα. Η εμπειρία μου εκεί είναι σαν δίκοπο μαχαίρι, οι παίκτες με σέβονται επειδή ξέρουν ότι έπαιξα εδώ και κέρδισα. Όταν λέω κάτι, ξέρω ότι έχω την πλήρη προσοχή τους και δεν το θεωρώ δεδομένο».

Για την αποχώρηση από το Τορόντο και τον Ραγιάκοβιτς: «Ο Ντάρκο ήταν εξαιρετικά χαρούμενος για μένα. Δεν θα έλεγα ότι η απόφαση ήταν εύκολη, αλλά ήταν η σωστή. Ήταν μια απίστευτη υποστήριξη. Μιλήσαμε για πολύ καιρό και οι συμβουλές και η ενθάρρυνσή του μου έδωσαν επιπλέον κίνητρο. Στο Τορόντο, χτίσαμε μια ξεχωριστή σχέση σε τρία χρόνια, αλλά το να μαθαίνω από τον Ντάρκο ήταν σαν σχολείο, μια άμεση εκπαίδευση από έναν από τους καλύτερους. Του είμαι για πάντα ευγνώμων.

Όταν υπέγραψα για το Τορόντο και άκουσα νέα του Ζέλικο, μου είπε: "Πρόσεχε, εγώ και ο Ντάρκο είμαστε από την ίδια πόλη στη Σερβία!". Αυτό δείχνει την αγάπη και τον σεβασμό που έχουν οι Σέρβοι προπονητές ο ένας για τον άλλον, αλλά και τι κοινότητα προπονητών είναι. Ανταλλάσσουμε τακτικά πληροφορίες και ο Ντάρκο με ώθησε να αποδεχτώ αυτή την ευκαιρία».

Για τη συνεργασία του με τον Ζοτς: «Ανταλλάσσουμε απόψεις κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Συζητάμε για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσουμε. Παρόλο που είμαστε μαζί για λίγο καιρό και έχουμε προβλήματα με το προσωπικό, υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Ο Ζέλικο εκτιμά πραγματικά τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, όπως κι εγώ εκτιμώ τον δικό του. Είμαι ανοιχτόμυαλος και πάντα έτοιμος να μάθω κάτι καινούργιο».

Για τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιόκιτς στην Αθήνα: «Αυτό θα ήταν φανταστικό! Αν προκύψει αυτή η κατάσταση, θα... αναμειχθώ και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω να τον φέρουμε! Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες και είμαι σίγουρος ότι θα δοκιμάσει ό,τι περνάει από το χέρι του. Ξέρω ότι ο Νίκολα έχει υποχρεώσεις στο NBA, αλλά προσπαθείς, οπότε τι θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις!».

Για την έδρα της Παρτίζαν:«Φίλε, αυτά ήταν πάντα εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια! Παίζοντας στο Πιονίρ και αργότερα στη μεγάλη αίθουσα... Οι οπαδοί στη Σερβία, και ιδιαίτερα οι οπαδοί της Παρτίζαν, δημιουργούν μια ιδιαίτερη, αλλά και εξαιρετικά δύσκολη ατμόσφαιρα για τους φιλοξενούμενους παίκτες. Όταν ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν συναντιούνται, είναι πάντα ένας ξεχωριστός αγώνας».