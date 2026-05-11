Βαλένθια - Παναθηναϊκός: «Διαθέσιμος ο Κι στο Game 5»

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα ο Μπράξτον Κι θα είναι στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό.

Η Βαλένθια ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για το πέμπτο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς (13/05, 22:00) στα Playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Μπράξτον Κι τραυματίστηκε στο πρόσωπο έπειτα από επαφή με τον Τζέσι Έντουαρντς, την ώρα που ο παίκτης της Μπασκόνια επιχείρησε κάρφωμα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης για τη Liga ACB με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει στο ματς αλλά και να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Παρά το γεγονός ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού δεν είχε νέα σχετικά με την κατάσταση του παίκτη του, η ισπανική «Tribuna Deportiva», ανέφερε ότι ο Αμερικανός ποναέι στην μύτη του αλλά θα είναι έτοιμος για το κρίσιμο Game 5.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

