Βαλένθια - Παναθηναϊκός: «Διαθέσιμος ο Κι στο Game 5»
Η Βαλένθια ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για το πέμπτο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς (13/05, 22:00) στα Playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Ο Μπράξτον Κι τραυματίστηκε στο πρόσωπο έπειτα από επαφή με τον Τζέσι Έντουαρντς, την ώρα που ο παίκτης της Μπασκόνια επιχείρησε κάρφωμα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης για τη Liga ACB με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει στο ματς αλλά και να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο.
Παρά το γεγονός ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού δεν είχε νέα σχετικά με την κατάσταση του παίκτη του, η ισπανική «Tribuna Deportiva», ανέφερε ότι ο Αμερικανός ποναέι στην μύτη του αλλά θα είναι έτοιμος για το κρίσιμο Game 5.
👃✅ La nariz de @braxton_keyy está dolorida pero está listo para la batalla del miércoles en el quinto de la serie ante @Paobcgr— Tribuna Deportiva (@TribunaVCF) May 11, 2026
Un guerrero que no quiere perderse una cita histórica!! pic.twitter.com/hFOtP1i331
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.