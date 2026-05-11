Βαλένθια: Στο νοσοκομείο ο Μπράξτον Κι - Τι είπε ο Μαρτίνεθ για την κατάστασή του
Η αναμέτρηση της Βαλένθια με την Μπασκόνια για τη Liga ACB «γέννησε» πολλά προβλήματα για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπράξτον Κι δέχθηκε ένα ακούσιο χτύπημα στο πρόσωπο στην προσπάθεια του Τζέσι Έντουαρντς της Μπασκόνια να καρφώσει την μπάλα στις αρχές του β' ημιχρόνου, αποχωρώντας από το υπόλοιπο του παιχνιδιού.
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του από τους Βάσκους ρωτήθηκε για την κατάσταση του Κι λέγοντας: «Τον έχουν μεταφέρει στο νοσοκομείο και δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν. Ούτε ποιος τον πήρε».
🎙️ Pedro Martínez, sobre el golpe de Braxton Key en la nariz
🏥“Se lo han llevado al hospital y no sé nada de él. Ni quién se lo ha llevado” pic.twitter.com/4MELE3yzvZ
