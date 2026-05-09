«Η Βαλένθια θα παρατάξει την ομάδα U22 για τον αγώνα με την Μπασκόνια πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό»

Η Βαλένθια φαίνεται πως θα παρατάξει την ομάδα U22 για τον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια ενόψει του ισπανικού πρωταθλήματος, τρεις μέρες πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό.

Να ξεκουράσει τους παίκτες του φαίνεται να θέλει ο Πέδρο Μαρτίνεθ ενόψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα η Βαλένθια αντιμετωπίζει την Μπασκόνια την Κυριακή (10/05, 20:00) για την 30ή αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος και σύμφωνα με το «Deportes COPE Valencia» αναμένεται να παρατάξει την ομάδα U22.

Αν η ACB δεν αλλάξει το πρόγραμμα για τη Βαλένθια, τότε ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα έχει στη διάθεσή του για το ματς με τους Βάσκους παίκτες U22, προκειμένου να ξεκουράσει τους βασικούς του, για να είναι έτοιμοι ενόψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta)

Σημειώνεται πως η Βαλένθια βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος με ρεκόρ 21 νίκες και οκτώ ήττες.

@Photo credits: eurokinissi
     

