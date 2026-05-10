Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει επίσημο βίντεο προς την EuroLeague και αναμένει την απάντηση»

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσίευσε βίντεο τις φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία από το Game 4 κόντρα στη Βαλένθια.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, θέλησε να αναδείξει τις φάσεις που θεωρεί πως η ομάδα του αδικήθηκε, τονίζοντας μάλιστα πως ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει επίσημο βίντεο προς τη EuroLeague.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και το βίντεο:

«Οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι.

Αυτό μπορεί συχνά να προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους.

Αυτή είναι η περίπτωση μετά τον τελευταίο αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια.

Οι φίλαθλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς η EuroLeague θα ερμηνεύσει αυτές τις φάσεις.

Εμείς, ως επενδυτές στους συλλόγους μας αλλά και συνιδιοκτήτες της EuroLeague, νιώθουμε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και στους συμμετέχοντες να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας, ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει, όπως προβλέπεται, επίσημο βίντεο προς την EuroLeague και αναμένει με ενδιαφέρον την επίσημη απάντησή της».