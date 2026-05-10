Γιαννακόπουλος για Ναν: «Δεν έχει πάρει φάουλ εδώ και 102 λεπτά»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «χτύπησε» μέσα από τα social media σχετικά με τον Κέντρικ Ναν, ανεβάζοντας μάλιστα ίδιο insta story με τον Δημήτρη Κοντό.
Όπως και ο General Manager of Basketball Operations του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός, έτσι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στα φάουλ που έχει κερδίσει (ή δεν έχει κερδίσει) ο Κέντρικ Ναν, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του με ένα σχετικό caption.
«Δεν έχει κερδίσει φάουλ εδώ και 102 αγωνιστικά λεπτά», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
