Γιαννακόπουλος για Ναν: «Δεν έχει πάρει φάουλ εδώ και 102 λεπτά»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση για τον Κέντρικ Ναν και τα κερδισμένα φάουλ του στη σειρά απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «χτύπησε» μέσα από τα social media σχετικά με τον Κέντρικ Ναν, ανεβάζοντας μάλιστα ίδιο insta story με τον Δημήτρη Κοντό.

Όπως και ο General Manager of Basketball Operations του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός, έτσι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στα φάουλ που έχει κερδίσει (ή δεν έχει κερδίσει) ο Κέντρικ Ναν, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του με ένα σχετικό caption.

«Δεν έχει κερδίσει φάουλ εδώ και 102 αγωνιστικά λεπτά», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.