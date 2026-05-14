Τι θα γίνει με τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού: Τι ειπώθηκε στο Gazz Floor by Novibet

Στο Gazz Floor by Novibet της Τετάρτης (13/05), συζητήθηκε και το θέμα των εισιτηρίων του Final Four από αυτά που είχαν προμηθευτεί οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας είπε: «Αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί από το ίντερνετ από τις τέσσερις φάσεις που διακινήθηκαν τα εισιτήρια, 7.700 "μαγικά χαρτάκια" για το Final Four. Από αυτά, το 85-90% (περίπου 7.000), έχουν καταλήξει σε Έλληνες κατόχους. Περίπου μοιράζονται μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών. Αυτή τη στιγμή 3.500-4.000 εισιτήρια, έχουν καταλήξει σε χέρια φίλων του Παναθηναϊκού.

Επίσης έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, μέχρι τώρα στη διαχείριση των εισιτηρίων, διότι η εταιρία που ανέλαβε το ticketing, με ανάθεση, με απόφαση του προηγούμενου CEO της EuroLeague, δεν είναι αυτή που συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό.

Δεν είναι αυτή που έχε την πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι μία εταιρία που δεν έχει τόσο σύγχρονο λογισμικό που είναι επικεφαλής, ο προηγούμενος διευθυντής ticketing της EuroLeague. Όσου έχουν προμηθευτεί εισιτήρια και θέλουν να το πουλήσουν, η προθεσμία είναι μέχρι την Κυριακή και ταυτόχρονα με την πώληση θα γίνεται η αλλαγή του ονόματος, στον νέο κάτοχο. Από τη Δευτέρα θα πρέπει να τα συγκεντρώσει η EuroLeague, έτσι ώστε να τοποθετήσει τους φιλάθλους, ανά προτίμησή τους στην ομάδα στις ανάλογες θέσεις και διαζώματα».

Με τη σειρά του ο Γιώργος Κούβαρης πρόσθεσε λέγοντας: «Η Φενέρ θα φέρει πολύ κόσμο. Εικάζω πως αν θα πάνε κάποια εισιτήρια σε φίλους του Ολυμπιακού, θα είναι μεταξύ γνωστών και φίλων. Δηλαδή να δώσει ο Παναθηναϊκός σε φίλους του Ολυμπιακού εισιτήρια το αποκλείω 100%».