Σάρας μετά την πρόκριση της Φενέρ: «Τώρα για μερικές εβδομάδες δεν θα πάθουμε... καρδιακό!»
Η Φενέρμπαχτσε θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, αφού επικράτησε της Ζάλγκιρις με 90-94 στην παράταση και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας.
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της ομάδας του και μετά τα απαραίτητα... μπουγελώματα ο Λιθουανός τεχνικός είπε μία ατάκα στους συνεργάτες του.
«Τώρα για μερικές εβδομάδες δεν θα πάθουμε... καρδιακό!», είπε χαρακτηριστικά.
May 9, 2026
