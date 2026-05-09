Επική ήταν η ατάκα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιος μετά την πρόκριση της Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Αθήνας.

Η Φενέρμπαχτσε θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, αφού επικράτησε της Ζάλγκιρις με 90-94 στην παράταση και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της ομάδας του και μετά τα απαραίτητα... μπουγελώματα ο Λιθουανός τεχνικός είπε μία ατάκα στους συνεργάτες του.

«Τώρα για μερικές εβδομάδες δεν θα πάθουμε... καρδιακό!», είπε χαρακτηριστικά.