Σάρας μετά την πρόκριση της Φενέρ: «Τώρα για μερικές εβδομάδες δεν θα πάθουμε... καρδιακό!»

Επική ήταν η ατάκα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιος μετά την πρόκριση της Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Αθήνας.

Η Φενέρμπαχτσε θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, αφού επικράτησε της Ζάλγκιρις με 90-94 στην παράταση και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της ομάδας του και μετά τα απαραίτητα... μπουγελώματα ο Λιθουανός τεχνικός είπε μία ατάκα στους συνεργάτες του.

«Τώρα για μερικές εβδομάδες δεν θα πάθουμε... καρδιακό!», είπε χαρακτηριστικά.

 
     

