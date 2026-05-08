Η Φενέρμπαχτσε θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό της EuroLeague, γεγονός που μας δίνει μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τα όσα είδαμε στα μεταξύ τους ματς στην κανονική διάρκεια.

Ο Ολυμπιακός και η Φενέρ ετοιμάζονται για το μεταξύ τους ματς στους ημιτελικούς, με την ομάδα του Πειραιά να έχει μια νίκη και μια ήττα απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά κανένα ματς δεν βρήκε τις δύο ομάδες υγιείς.

Ο Ολυμπιακός, με τον Μιλουτίνοφ να μένει εκτός στην αναμέτρηση της 6ης Ιανουαρίου, πάλεψε για 35 περίπου λεπτά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, όμως δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω, γνωρίζοντας την ήττα με 88-80 στην Πόλη.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε 24 πόντους, ο Ντόντα Χολ 16 με 11 ριμπάουντ και οι Ντόρσεϊ – Φουρνιέ από 15, όμως ο Ολυμπιακός, που δέχθηκε 15 πόντους στο τρανζίσιον, 14 από λάθη και 21 από δεύτερες ευκαιρίες, δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Μπόλντγουϊν και Χόρτον Τάκερ είχαν από 17 για την Φενέρ.

Σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να παιχτεί τον Δεκέμβρη, όμως δεν το επέτρεψε ο καιρός, ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης και ποιότητας απέναντι στη Φενέρ, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 104-87.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν που τα πάντα έγιναν εύκολα τότε για τον Ολυμπιακό, καθώς έτρεξε ένα επιμέρους 56-41 και τελείωσε το ματς.

Η απουσία των Νίκολο Μέλι και Ντέβιν Χολ κόστισε στην Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν βρήκε ποτέ αντίδοτο για τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Γάλλος σταρ με 36 πόντους διέλυσε τη στατιστική και μαζί την άμυνα της Φενέρ, ενώ 24 πρόσθεσε ο επίσης ασταμάτητος Σάσα Βεζένκοβ.

Η άμυνα της Φενέρ κοντά στο καλάθι ήταν για γέλια, με τον Ολυμπιακό να έχει 30/37 δίποντα, νούμερο που έκρινε και τα πάντα, καθώς, πέραν του Φουρνιέ, κανείς άλλος δεν σούταρε με καλά ποσοστά.

Το συμπέρασμα…

Ο Ολυμπιακός είχε σοβαρά προβλήματα στην Πόλη και παραδόθηκε στο 35’. Η Φενέρ είχε σοβαρά προβλήματα στο ΣΕΦ και παραδόθηκε στο 30’.

Αυτό μας λέει πως το παιχνίδι της 22ης του Μαΐου στο Telecom Center μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα, καθώς θα είναι και το πρώτο που θα βρει γεμάτα τα δύο ρόστερ.