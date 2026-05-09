Πραγματοποιώντας μια γεμάτη εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε MVP των Game 4 των play-offs της EuroLeague.

Ο Δομινικανός γκαρντ της Βαλένθια, τελείωσε την αναμέτρηση, σκοράροντας 29 πόντους (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές), ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, και 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

«Οδήγησε» την ομάδα του προς τη νίκη και την ισοφάριση και πλέον η σειρά μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, θα κριθεί επί ισπανικού εδάφους (13/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta).