Ο Παναθηναϊκός πέρασε φέτος νικηφόρα από όλες τις μεγάλες ισπανικές έδρες της EuroLeague, όμως η Βαλένθια αποτελεί τον απόλυτο «κακό δαίμονα» των «πράσινων». Με τη σειρά στο 2-2 το τριφύλλι καλείται να κάνει την τρίτη του υπέρβαση.

Φέτος, αδιαμφισβήτητα υπάρχουν έδρες που ταιριάζουν περισσότερο στον Παναθηναϊκό κι άλλες που αποτελούν τον κακό του... δαίμονα. Σχεδόν ανεξαιρέτως όλες οι ισπανικές έδρες αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν, ώστε να φύγει με το «διπλό» με μία μοναδική εξαίρεση, τη Βαλένθια μετρώντας 5/6 νίκες.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσας την κανονική διάρκεια έχοντας κάνει το απόλυτο απέναντι στις ισπανικές ομάδες εκτός έδρας, με μόνο την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να τους βάζει δύσκολα. Η αρχή έγινε στη χώρα των Βάσκων με το 84-86 απέναντι στην Μπασκόνια, ακολούθησε το εμφατικό 77-87 μέσα στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ και στη συνέχεια το εντυπωσιακό 79-93 κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana. Τρεις διαφορετικές έδρες σηματοδότησαν τρεις μεγάλες νίκες για τον Παναθηναϊκό με τη μοναδική ισπανική ομάδα που κατάφερε να τον λυγίσει στη regular season να είναι η Βαλένθια, με το βαρύ 102-84 στην Ισπανία.

Μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό, οι Ισπανοί εξελίχθηκαν και στον απόλυτο «κακό δαίμονα» του Παναθηναϊκού στο Telekom Center. Οι «πράσινοι» νίκησαν όλες τις υπόλοιπες ισπανικές ομάδες μπροστά στον κόσμο τους: 96-83 την Μπαρτσελόνα, 93-74 την Μπασκόνια και 82-81 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βαλένθια ήταν η μόνη που έφυγε με το κεφάλι ψηλά και μάλιστα τρεις φορές, μία στην κανονική διάρκεια και 2/2 στα Playoffs. Αρχικά με το 79-89 στη σεζόν και στη συνέχεια με δεύτερο break στα Playoffs, εκεί όπου η σειρά πήρε... φωτιά. Η Βαλένθια έκανε το 2/2 στην Αθήνα με το 87-91 και το 86-89, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό να ψάξει ξανά υπέρβαση στην Ισπανία.

Όλη η χρονιά κρίνεται από ένα ματς με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-2 και τις δύο ομάδες να κουβαλούν ένα τεράστιο βάρος και ένα μεγάλο «πρέπει» στις πλάτες τους. Το τριφύλλι ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε μία χώρα που φέτος δεν τον φοβίζει μετρώντας 5/6 νίκες και σε μία έδρα που αν μη τι άλλο έχει κάνει ήδη δύο φορές... ζημιά φέτος και μάλιστα στα Playoffs. Το 67-68 και το 105-107 σε Game 1 και Game 2 αντίστοιχα απέδειξαν ότι αυτή η ομάδα μπορεί να επιβιώσει, αλλά πως έχει δύσκολο έργο και πρέπει να δείξει χαρακτήρα.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε φέτος όλες τις ισπανικές ομάδες μακριά από την Αθήνα. Όλες. Αλλά η μοναδική που συνεχίζει να τον πληγώνει στο σπίτι του είναι εκείνη που τώρα καλείται να αποκλείσει μέσα στη δική της έδρα αποτελώντας το μεγαλύτερο τεστ της φετινής σεζόν.