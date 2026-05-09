Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Εργκίν Άταμαν δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για τη διαιτησία στο Game 4 απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε καμία από τις δύο φορές στην έδρα του απέναντι στη Βαλένθια να καθαρίσει τη σειρά και τώρα θα χρειαστεί να κάνει την υπέρβαση στο Game 5 στη Roig Arena με μειωνέκτημα έδρας για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» ωστόσο, είχαν αρκετά παράπονα από τον τρόπο που σφύριξαν οι διαιτητές το τέταρτο παιχνίδι στο Τelekom Center με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανεβάζει και βίντεο στο οποίο ο Μοντέρο πατάει την γραμμή. Ο Εργκίν Άταμαν με τη σειρά του δεν ήθελε να στοχοποιήσει τη διαιτησία, καθώς έχει τιμωρηθεί ουκ ολίγες φορές γι' αυτό και περιορίστηκε στη στιημή που ο πάγκος του Παναθηναϊκού δέχτηκε τεχνική ποινή.

Βέβαια, ο Τούρκος τεχνικός ήταν τόσο απηυδισμένος που αναφέρθηκε στους διαιτητές 8 φορές ψάχνοντας να βρει το δίκιο του, ενώ μάλιστα κάλεσε και τους δημοσιογράφους που παρευρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου να τοποθετηθούν ανοιχτά για το αν συμφωνούν ή όχι μαζί του.

Οι δηλώσεις του

«Σίγουρα θα έχετε ερωτήσεις και θα τις απαντήσω. Αλλά θέλω να αρχίσω με άλλα. Χθες, ο προπονητής τους έκανε δηλώσεις και είπε ότι στο τρίτο ματς όλα αυτά που έγιναν τις τεχνικές ποινές είναι επειδή πήρα δύο τεχνικές ποινές στα δύο πρώτα ματς και άλλαξα τους αγώνες, γιατί μετά από αυτό οι διαιτητές μας βοήθησαν να κερδίσουμε τα ματς.

Τώρα, αν μιλήσω για τους διαιτητές σίγουρα, όπως όλη την σεζόν... Νομίζω έχω πληρώσει 35.000 ευρώ σε πρόστιμα, θα πληρώσω πρόστιμο. Τι πρόστιμο έδωσαν για αυτή την δήλωση ότι κερδίσαμε τα δύο πρώτα ματς επειδή οι διαιτητές μας βοήθησαν μετά τις τεχνικές ποινές; Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι διαιτητές μας βοήθησαν να κερδίσουμε τα ματς. Κάποιο πρόστιμο; Όχι.

Δεν θα μιλήσω για άλλα πράγματα. Όλοι είδαν το ματς απόψε. Δεν θέλω να πάω σπίτι και να ξανάδω το ματς. Ξέρω τα τακτικά λάθη που κάναμε. Στο ημίχρονο είπα ότι για πρώτη φορά στην καριέρα μου, σε 25 χρόνια, πρώτη φορά είδα τέτοια περίεργα πράγματα.

Είναι 2-2, κερδίσαμε δύο ματς εκεί με την βοήθεια των διαιτητών, κέρδισαν δύο ματς εδώ, οι διαιτητές ήταν πολύ καλοί. Τεχνική ποινή στον πάγκο μου επειδή είναι κάποιος όρθιος. Σε όλο το ματς λέω ότι μας έδωσες τεχνική ποινή, αλλά στον πάγκο της Βαλένθια 2-3 προπονητές είναι όρθιοι. Τίποτα. Κέρδισαν δίκαια. Θα πάμε εκεί για το πέμπτο ματς. Προτείνω σε όλους να δουν το ματς, να δουν τις κατοχές

Αν πιστεύει κανείς κάτι άλλο και σκέφτεται ότι “Όχι, κόουτς, είσαι πολύ λάθος, όλα ήταν δίκαια και καθαρά” μπορείτε να μου το πείτε. Αν είμαι λάθος να μου το πείτε. Είδατε το ματς. Αν είμαι λάθος για αυτό το σχόλιο».

Για την άμυνα στο τέλος του ημιχρόνου και στην τρίτη περίοδο και για το αν οι παίκτες μπορούν να κάνουν τρίτη νίκη στην Βαλένθια: «Φυσικά. Αρχίζω με την δεύτερη ερώτηση. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι, όπως όταν κερδίσαμε στην Μαδρίτη, την Βαρκελώνη και δύο φορές στην Βαλένθια. Αλλά χρειαζόμαστε τα πάντα να είναι δίκαια. Να είναι όλα δίκαια. Είμαστε συγκεντρωμένοι και θα κερδίσουμε στην Βαλένθια. Αλλά αν είναι όπως σήμερα είναι πολύ δύσκολο.

Για την πρώτη ερώτηση, επιστρέψαμε, αλλάξαμε τον ρυθμό και μετά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Μόνο δύο παίκτες προσέφεραν επιθετικά δυστυχώς, οι άλλοι επιθετικά δεν έδωσαν πράγματα».

Για το ότι για τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός παίζει Game 5 και για το αν μπορεί να παίξει ρόλο ότι δεν έχουν ζήσει κάτι τέτοιο οι περισσότεροι παίκτες της Βαλένθια: «Οι παίκτες της Βαλένθια μπορεί να παίξουν για πρώτη φορά σε τέτοιο ματς, αλλά δεν ξέρω ποιοι διαιτητές θα είναι εκεί και για αυτούς θα είναι το πρώτο τέτοιο ματς».

Και συνέχισε: «Δεν είπα τίποτα για τους διαιτητές. Δεν είπα τίποτα λάθος. Ήταν πολύ δίκαια. Έκανα το σχόλιο για εσάς. Ήταν δίκαια. Παραπονέθηκα για την τεχνική ποινή. Όλα τα άλλα ήταν τέλεια».

Για το ότι δεν έχει κερδίσει κανένας γηπεδούχος στη σειρά: «Δεν μου λέει τίποτα. Και τα τέσσερα ματς ήταν κλειστά. Ακόμα και σε αυτά τα δύο ματς είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε το τελευταίο καλάθι αλλά αστοχήσαμε. Κερδίσαμε εκεί ένα ματς στον πόντο και το άλλο στην παράταση. Οι δύο ομάδες είναι κοντά και θα παλέψουν. Ελπίζω ότι θα είναι δίκαια και θα παλέψουμε για να κερδίσουμε. Μετά, αν όλα είναι δίκαια, και μας κερδίσει η Βαλένθια δεν θα είμαστε στο Final-Four».

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με την ίδια ένταση με τα ματς στην Βαλένθια: «Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ίδια ένταση, ειδικά μετά την δεύτερη, στην τρίτη και τέταρτη περίοδο».