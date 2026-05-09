Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Τέσσερα «διπλά» με συνολική διαφορά μόλις 10 πόντων!

Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, κάνοντας το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε μια σειρά όπου έχουν σημειωθεί τέσσερις εκτός έδρας νίκες!

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να τελειώσει τη δουλειά κόντρα στη Βαλένθια, αφού οι Ισπανοί επικράτησαν με 86-89 και έφεραν στα ίσα την προημιτελική σειρά των playoffs με τους «πράσινους», κάνοντας το 2-2 απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Πλέον η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα στη Roig Arena ενώ η σειρά παρουσιάζει αμείωτο ενδιαφέρον, αφού έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής τέσσερα «διπλά» και τα παιχνίδια έχουν κριθεί με συνολική διαφορά μόλις δέκα πόντων!

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στην Ισπανία (67-68 & 105-107), με τη Βαλένθια να απαντά με τον ίδιο τρόπο στο Telekom Center Athens (87-91 & 86-89)

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 2-2

@Photo credits: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
     

