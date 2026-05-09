Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Τέσσερα «διπλά» με συνολική διαφορά μόλις 10 πόντων!
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να τελειώσει τη δουλειά κόντρα στη Βαλένθια, αφού οι Ισπανοί επικράτησαν με 86-89 και έφεραν στα ίσα την προημιτελική σειρά των playoffs με τους «πράσινους», κάνοντας το 2-2 απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν.
Πλέον η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα στη Roig Arena ενώ η σειρά παρουσιάζει αμείωτο ενδιαφέρον, αφού έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής τέσσερα «διπλά» και τα παιχνίδια έχουν κριθεί με συνολική διαφορά μόλις δέκα πόντων!
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στην Ισπανία (67-68 & 105-107), με τη Βαλένθια να απαντά με τον ίδιο τρόπο στο Telekom Center Athens (87-91 & 86-89)
Βαλένθια-Παναθηναϊκός 2-2
- Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 86-89
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (13/5, 22:00)
