Γιαννακόπουλος: «Ώρα αναμέτρησης, όποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερος να το αποδείξει ανεξαρτήτων συνθηκών»
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε ούτε στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, με αποτέλεσμα να ισοφαριστεί η σειρά σε 2-2 και τα πάντα να κριθούν στον... τελικό των τελικών την επόμενη εβδομάδα στην «Roig Arena».
Ενόψει του Game 5 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να στείλει... μήνυμα στα inbox όλων εξηγώντας ότι τώρα είναι η ώρα των αποδείξεων.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Εισερχόμενα
1 μήνυμα ελήφθη
«Ώρα αναμέτρησης για όλους μας.
Ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος να εμφανιστεί και να το αποδείξει…
ανεξάρτητα από τις συνθήκες.»
