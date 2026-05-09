Γιαννακόπουλος: «Ώρα αναμέτρησης, όποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερος να το αποδείξει ανεξαρτήτων συνθηκών»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με σχετική ανάρτηση έδωσε το έναυσμα για τη συνέχεια και το Game 5.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε ούτε στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, με αποτέλεσμα να ισοφαριστεί η σειρά σε 2-2 και τα πάντα να κριθούν στον... τελικό των τελικών την επόμενη εβδομάδα στην «Roig Arena».

Ενόψει του Game 5 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να στείλει... μήνυμα στα inbox όλων εξηγώντας ότι τώρα είναι η ώρα των αποδείξεων.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Εισερχόμενα

1 μήνυμα ελήφθη

«Ώρα αναμέτρησης για όλους μας.

Ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος να εμφανιστεί και να το αποδείξει…

ανεξάρτητα από τις συνθήκες.»