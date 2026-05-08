Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Τσέντι όσμαν τον βοήθησε να αντεπιτεθεί.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε... σκούρα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Βαλένθια για το Game 4 των Playoffs με τους Ισπανούς να πηγαόνουν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα (37-44).

Ωστόσο, η διαφορά είχε φτάσει και στο +15 για τη Βαλένθια με τους «πράσινους» να παλεύουν να ροκανίσουν το προβάδισμα. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο παίκτης εκείνος που φόρεσε τον μανδύα του... game changer ευστοχώντας σε 10 πόντους μέσα σε 1,5 λεπτό προς το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου με τα δύο καλάθια να είναι μάλιστα γκολ φάουλ μειώνοντας στους 7 πόντους.