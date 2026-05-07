Κοζέρ για τον Γιανάι: «Ψάχνει προσοχή, αγνοήστε τον!»

Ο Φαμπιάν Κοζέρ σχολίασε με δηκτικό τρόπο την πρόσφατη κίνηση του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφία με το check-out των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης πριν από τον μεταξύ τους αγώνα.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έμεινε «ζωντανή» στη σειρά των προημιτελικών των playoffs με τη Ρεάλ και πλέον θα επιδιώξει να ισοφαρίσει απέναντι στη «Βασίλισσα» (7/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε στο Game 3 και, λίγο μετά, ο ιδιοκτήτης της, Όφερ Γιανάι, ανάρτησε στο Twitter φωτογραφία με τα μέλη της αποστολής της Ρεάλ να κάνουν check-out πριν από τον τρίτο προημιτελικό. «Το να κάνεις check-out πριν από τον αγώνα δεν είναι καλή ιδέα όταν παίζεις εναντίον μας», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Φαμπιάν Κοζέρ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ από το 2017 έως το 2024 και κατέκτησε δύο EuroLeague, ήταν ξεκάθαρος: «Είναι ένας τύπος που ψάχνει συνεχώς την προσοχή. Καλύτερα να τον αγνοήσετε»