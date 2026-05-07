Λεσόρ: «Πιο πεινασμένη η Βαλένθια, ίσως εμείς επαναπαυθήκαμε από τις δύο νίκες στην Ισπανία»

Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε το στίγμα της νοοτροπίας των «πρασίνων» στη media day για το Game 4 με τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει άλλη μια ευκαιρία στην έδρα του για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια (8/5, 21:15) και στη media day των «πρασίνων» ο Ματίας Λεσόρ εξήγησε τι χρειάζεται για να πετύχει τον στόχο της η ελληνική ομάδα.

Μάλιστα, επισήμανε ξεκάθαρα πως οι Ισπανοί εμφανίστηκαν πιο πεινασμένοι για τη νίκη στο Game 3 και αυτό ήταν που τους έδωσε τη νίκη. Πλέον, όπως παρατήρησε ο σέντερ του «τριφυλλιού» όλη η προσοχή είναι στραμμένη μόνο στο παιχνίδι που ακολουθεί.

«Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το ματς. Ήταν πιο σκληροί από εμάς, το ήθελαν περισσότερο, ήταν… πεινασμένοι. Ίσως εμείς ήμασταν ικανοποιημένοι από τις δύο νίκες στην Βαλένθια, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι όλο. Έχουμε δύο ματς, για να κερδίσουμε ένα, αυτό είναι, πρέπει να πάρουμε ένα ματς» δήλωσε ο Ματίας Λεσόρ, που αναμένεται να δώσει πολλές «μάχες» στο «ζωγραφιστό» με την front-line της Βαλένθια.

«Αύριο θα είναι μία ευκαιρία, πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς, αυτό είναι όλο, αν θα επιστρέψουμε στην Βαλένθια δεν το ξέρω. Το επόμενο ματς είναι το πιο σημαντικό πάντα, όποτε και να με ρωτήσετε αυτή θα είναι η απάντηση μου. Δεν κοιτάω το πέμπτο ματς, έχουμε να κερδίσουμε το τέταρτο, αυτό είναι όλο» πρόσθεσε ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, που δεν θέλει όπως και οι συμπαίκτες του να σκέφτονται τον πέμπτο αγώνα, καθώς έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να τελειώσουν τη δουλειά στο Telekom Center Athens και σ’ αυτό τον στόχο έχουν μεγάλο σύμμαχο τον κόσμο τους.

