Ο Έργκιν Άταμαν δεν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού AKTOR πριν από το Game 4 των playoffs της Euroleague με τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το Game 4 των playoffs της Euroleague με τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής (8/5, 21:15), με τον Έργκιν Άταμαν να μην προβαίνει σε δηλώσεις στη media day. Ο Τούρκος τεχνικός δεν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου όπως είθισται πριν από τις αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ωστόσο, αναμένεται να υπάρξει δήλωση του για την μεγάλη «μάχη» με τη Βαλένθια, όπου οι «πράσινοι» είναι πλέον ένα βήμα από την πρόκριση τους στο Final Four της Euroleague και θέλουν σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουν την δύναμη της έδρας για να τελειώσουν τη σειρά χωρίς να χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους.