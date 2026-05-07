Τέιλορ: «Όχι, η σειρά δεν είναι τοξική, αυτό είναι καλό μπάσκετ!»

Oι δηλώσεις του Κάμερον Τέιλορ μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο Game 3 των Playoffs.

Η Βαλένθια πήρε... ανάσα στη σειρά με τον Παναθηναϊκό μειώνοντας σε 2-1 μετά τη νίκη στο Game 3 στο Telekom Center με 87-91.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο Κάμερον Τέιλορ τοποθετήθηκε για την εκρηκτική σειρά με το τριφύλλι, αλλά και για το αν θεωρεί πως υπάρχει τοξικότητα.

Αναλυτικά

Ο φόργουορντ της Βαλένθια ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του ήταν προετοιμασμένη για μια «καυτή» ατμόσφαιρα στην Αθήνα, με φόντο τη μάχη για την πρόκριση στο Final Four. «Αυτό ακριβώς περιμέναμε. Ερχόμαστε στην Αθήνα και ο αντίπαλος χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να πάει στο Final Four. Αυτό είναι το φυσιολογικό σε αυτή τη φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν ο όρος «τοξική» θα ταίριαζε στη σειρά, ο Τέιλορ είχε διαφορετική άποψη, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό: «Τοξική; Όχι, αυτό είναι καλό μπάσκετ. Ειδικά στα δύο πρώτα παιχνίδια, οι διαιτητές άφησαν το παιχνίδι να παιχτεί. Υπήρξαν αρκετά σφυρίγματα που χάθηκαν και στις δύο πλευρές».

Συνεχίζοντας, στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του: «Δεν υπάρχει θέατρο ή “flopping” σε εμάς. Είναι απλά σκληρό, playoff μπάσκετ, και αυτό είναι κάτι που το σέβεσαι ως παίκτης. Τοξικό; Όχι, είναι καλό μπάσκετ. Μας αρέσει που η ατμόσφαιρα είναι δυνατή. Αυτό είναι το μπάσκετ που θέλεις να ζεις ως παίκτης».

Τέλος, σχολίασε και το επεισόδιο μεταξύ των δύο προπονητών, Πέδρο Μαρτίνεθ και Εργκίν Άταμαν: «Ξέρουν τι διακυβεύεται. Είναι δύο ανταγωνιστές και θα τα δώσουν όλα, όπως ακριβώς και οι παίκτες τους».