Η «Moonlight Sonata» του Μπετόβεν άνοιξε ένα μικρό παράθυρο στην άλλη πλευρά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Εκείνου του παιδιού μου έμαθε να παίζει ένα κομμάτι στο πιάνο μόνο για τη μητέρα του, όπως είχε κάνει το είδωλό του, ο Κόμπι Μπράιαντ για την αγαπημένη του Βανέσα.

Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει λίγο παραπάνω τη ζωή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, σίγουρα όσα θα διαβάσει παρακάτω δεν θα του προκαλέσουν εντύπωση. Ίσως να προσθέσει απλά κάτι στο ήδη ενδιαφέρον προφίλ του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού, ενώ κάποιοι άλλοι ίσως καταφέρουν να δουν την άλλη εικόνα του παίκτη, την πιο ευαίσθητη, εκείνη που βάζει λίγο στην άκρη τον αθλητή και φέρνει μπροστά αυτό το... παιδί που μιλάει για τη μητέρα του και θέλει να βοηθάει τους άλλους.

Αυτό που έγινε ναι ξεκάθαρο από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Αθήνα είναι ότι ο Χέιζ-Ντέιβις δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να μπει σε καλούπι. Στις προπονήσεις ακούει κλασική μουσική πηγαίνοντας στο γήπεδο πάντα 3 ώρες πριν το τζάμπολ, έχει επιλέξει vegan τρόπο ζωής, μαθαίνει ελληνικά από τα χρόνια του στη Φενέρμπαχτσε, ταξιδεύει διαρκώς και ψάχνει αφορμές να γνωρίσει καινούργια μέρη και ανθρώπους μέχρι και την άλλη άκρη του πλανήτη. Έχει τον δικό του ρυθμό, τις δικές του συνήθειες και δεν δείχνει να τον απασχολεί ιδιαίτερα αν αυτός ο ρυθμός μοιάζει διαφορετικός από εκείνον που έχουν οι περισσότεροι αθλητές.

Ο gentleman κύριος Νάιτζελ

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον τρόπο που μιλά για το μπάσκετ. Δεν θα προσπαθήσει να πουλήσει την εικόνα του ανθρώπου που ζει και αναπνέει αποκλειστικά για το παιχνίδι. Το αντίθετο. Έχει πει δημοσίως, και το επανέλαβε και το βράδυ της Τρίτης (06/10), ότι πρόκειται για ένα απλό... παιχνίδι από το οποίο κερδίζει πολλά χρήματα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο τι κάνει με αυτή την παραδοχή και με τη συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης.

Το βράδυ της Τρίτης (06/10), σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο που είχε βρεθεί εκεί για έναν σκοπό πολύ μεγαλύτερο από το μπάσκετ, ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού ξεχώρισε για την προσωπικότητά του και τον χαρακτήρα του. Συγκεκριμένα, διοργάνωσε ένα υπέροχο φιλανθρωπικό event σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, με στόχο τη στήριξη των παιδιών με αναπηρία με φόντο την Ακρόπολη, υπό τους ήχους φυσικά της αγαπημένης του κλασσικής μουσικής.

Ο αντισυμβατικός Νάιτζελ, που λίγο νοιάζεται για την κριτική, μας καλωσόρισε με τα χαριτωμένα εξαιρετικά ελληνικά του και δύσκολα θα φανταζόμασταν αυτή την πλευρά του ανθρώπου. Ο Αμερικανός σταρ των «πράσινων», όταν ο κόσμος άρχισε να... σπάει και ένιωσε κι εκείνος πιο άνετα, πήρε την πρωτοβουλία να κάτσει στο πλευρό της πιανίστριας της εκδήλωσης και να μάθει να παίζει πιάνο. Βέβαια, το τι θα ακολουθούσε, λίγοι το περίμεναν. Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκανε μία ειδική... παραγγελία τραγουδιού και μόλις εκείνη ολοκλήρωσε την αριστουργηματική εκτέλεση, τότε ο Νάιτζελ σαν σωστός gentleman της προσέφερε μία ντουζίνα λουλούδια ένα-ένα για να την ευχαριστήσει με αυτόν τον τρόπο.

Η αφιέρωση στη μητέρα του και η έμπνευση από τον Κόμπι Μπράιαντ

Λίγες στιγμές αργότερα, τέθηκε στη διάθεση των μέσων ενημέρωσης που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση και αποκάλυψε το αγαπημένο του κλασσικό κομμάτι, αλλά και μία ξεχωριστή ιστορία. «Το αγαπημένο μου κομμάτι από όσα έπαιξε είναι του Σοπέν, ο οποίος είναι ένας από τους αγαπημένους της συνθέτες. Είναι το Nocturne No. 9, το αγαπημένο μου κομμάτι. Αν έπρεπε να ακούω μόνο ένα τραγούδι για το υπόλοιπο της ζωής μου, θα επέλεγα αυτό», είπε.

Η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, όμως, αφορούσε ένα άλλο κομμάτι. Τη «Moonlight Sonata» του Μπετόβεν. Ο Χέιζ-Ντέιβις μπορεί να μην ξέρει να παίζει πιάνο ή να διαβάζει μουσική κι όμως, για τα γενέθλια της μητέρας του, έμαθε ολόκληρο το κομμάτι απ' έξω και της το έπαιξε στο πιάνο. Δεν είχε κάνει μαθήματα και δεν ακολούθησε κάποιον εύκολο δρόμο. Απλώς αποφάσισε ότι ήθελε να το κάνει και βρήκε τον τρόπο.

«Ήταν κάτι που είχα δει να κάνει ο Κόμπι. Το είχε κάνει για τη σύζυγό του, είχε μάθει το κομμάτι απ' έξω. Οπότε πήρα έμπνευση από εκείνον. Έκπληξη, έκπληξη», είπε, με εκείνο το χαρακτηριστικό χιούμορ και αυτοσαρκαμό του, εξάλλου δεν είναι η μοναδική φορά που άντλησε έμπνευση από τον αδικοχαμένο «Black Mamba».

Όταν ο Κόμπι έκανε το πιο ξεχωριστό δώρο στη σύζυγό του, Βανέσα

Η αναφορά στον Κόμπι δεν ήταν τυχαία. Ο Μπράιαντ είχε πράγματι μάθει μόνος του στο πιάνο τη «Moonlight Sonata» για τη σύζυγό του, Βανέσα κι εκείνος. Συγκεκριμένα, το 2016, ο Μπράιαντ είχε μιλήσει για μια ιστορία που αφορούσε τη σύζυγό του και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να της κάνει ένα διαφορετικό δώρο. Βρισκόταν σε ένα από τα ταξίδια των Λέικερς και ήθελε να μάθει να παίζει στο πιάνο το κομμάτι του Μπετόβεν χωρίς να ξέρει να παίζει.

Έβαλε ακουστικά, άρχισε να ακούει το κομμάτι ξανά και ξανά και προσπάθησε να βρει μόνος του τις νότες πάνω στο πιάνο. Με το αυτί. Από την αρχή, μιας και ήθελε να το καταφέρει μόνος του, χωρίς να είναι εύκολο. Έτσι, στα ταξίδια του με τους Λέικερς, άκουγε τη «Moonlight Sonata» σε λούπα, με τα ακουστικά στα αυτιά, και προσπαθούσε να μεταφέρει στο πληκτρολόγιο αυτό που άκουγε. Ξανά και ξανά. Μέχρι να αρχίσει να μαθαίνει να παίζει το κομμάτι.

Σύμφωνα με τον Ρομπ Πέλινκα, τον στενό φίλο του και τότε general manager των Λέικερς, ο Κόμπι χρειάστηκε μόλις περίπου μία εβδομάδα για να μάθει ολόκληρο το πρώτο μέρος. Μάλιστα, κάποια στιγμή πήρε το τηλέφωνο του Πέλινκα και του έπαιξε το κομμάτι. Ήταν ακριβώς αυτό που είχε περιγράψει ο ίδιος ο Μπράιαντ: «Αν απλώς καθίσεις και πεις "θα μάθω αυτό το πράγμα μέχρι να τα καταφέρω", δεν υπάρχουν και πολλά εκεί έξω που δεν μπορείς τελικά να καταφέρεις».

Η φράση αυτή θα μπορούσε να είναι από μόνη της ένα μικρό μάθημα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο Κόμπι. Αλλά ο λόγος που η ιστορία έχει μείνει τόσο έντονα δεν είναι μόνο επειδή ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών έμαθε μόνος του Μπετόβεν. Είναι επειδή πίσω από όλη αυτή την πειθαρχία, ήθελε απλά να κάνει κάτι όμορφο για τη γυναίκα του.

Μάλιστα, χρόνια αργότερα, μετά τον τραγικό θάνατο του Κόμπι και της κόρης του, Τζιάνα, τον Ιανουάριο του 2020, η «Moonlight Sonata» επέστρεψε στην ιστορία τους με έναν τρόπο που έκανε το συγκεκριμένο κομμάτι ακόμη πιο συναισθηματικά φορτισμένο. Στο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στο Staples Center, η Αλίσια Κις κάθισε στο πιάνο και έπαιξε τη «Moonlight Sonata» προς τιμήν του Κόμπι και της Τζιάνα με τη μελωδία που κάποτε είχε μάθει ο Μπράιαντ για τη Βανέσα είχε πλέον συνδεθεί οριστικά με τη μνήμη του.

Αυτή η έμπνευση, αυτή η ιστορία εξηγεί καλύτερα τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Τον άνθρωπο που μπορεί να πηγαίνει στην προπόνηση με πιτζάμες επειδή έτσι έκανε ο Κόμπι, να ακούει Σοπέν πριν από ένα παιχνίδι, να μαθαίνει ελληνικά, να ταξιδεύει για να γνωρίζει καινούργια πράγματα και, όταν του δίνεται η ευκαιρία, να επιστρέφει ένα μέρος από όλα όσα έχει κερδίσει από το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι η δουλειά του, είναι «παιχνίδι», όπως τονίζει χαρακτηριστικά και το μόνο που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας είναι πως προσπαθεί να ομορφύνει κανείς τη ζωή εκείνων που δυσκολεύονται.