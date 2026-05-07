Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens.

Η Βαλένθια έκανε κι εκείνη με τη σειρά της το... break και οδήγησε τη σειρά σε Game 4 στο Telekom Center Athens.

H KAE Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο της πώς τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για το κοινό για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (08/05, 21:15).

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για την τέταρτη αναμέτρηση απέναντι στην Βαλένθια, την Παρασκευή 08/05, στις 21:15. Η μάχη συνεχίζεται στο σπίτι μας.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε τη φωνή και την παρουσία σας. Γεμίζουμε ξανά το Telekom Center Athens, στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας μας και παίρνουμε ΟΛΟΙ μαζί τη μεγάλη νίκη-πρόκριση για το EuroLeague Final Four της Αθήνας!

