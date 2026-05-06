Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Τρομερές αποδοκιμασίες στην είσοδο του Μοντέρο
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Βαλένθια για το Game 3 των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Οι φίλοι των «πράσινων» έχουν δώσει δυναμικό «παρών» από νωρίς, ενώ έχουν ετοιμάσει ενέργειες που προμηνύουν μία άκρως εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens.
Πλήθος των φιλάθλων του τριφυλλιού μάλιστα έχει συγκεντρωθεί πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια συμμετέχοντας από νωρίς με συνθήματα και αποδοκιμασίες. Όλα αυτά έγιναν ακόμη πιο έντονα στην είσοδο του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο με τις δηλώσεις του για τη συγκεκριμένη σειρά.
Τρομερές αποδοκιμασίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού στην είσοδο του Μοντέρο της Βαλένθια #paobc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 6, 2026
