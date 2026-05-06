Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Δυναμικό «παρών» των φίλων του τριφυλλιού πίσω από τον πάγκο των Ισπανών
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center για το Game 3 των Playoffs φιλοδοξώντας να... σκουπίσει τη σειρά και να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.
Οι «πράσινοι» φίλαθλοι έχουν ετοιμάσει εκρηκτική ατμόσφαιρα για το τρίτο παιχνίδι, καθώς πέρα από τα πλακάτ που απεικονίζουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που δεν μπορεί να παρευρεθεί στο παιχνίδι μετά την τιμωρία που του επέβαλε η EuroLeague, έδωσαν δυναμικό «παρών» πίσω από τον πάγκο των Ισπανών.
Μάλιστα, από την ώρα της προθέρμανσης οι φίλοι του τριφυλλιού συμμετείχαν ενεργά με αποδοκιμασίες και συνθήματα.
Πλήθος οπαδών του Παναθηναϊκού έχει συγκεντρωθεί πίσω από τον πάγκο της Βαλενθια, γιουχάρουν και τραγουδάνε συνθήματα από την προθέρμανση#paobc pic.twitter.com/AW5tZqnxV8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 6, 2026
