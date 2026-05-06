Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο επίκεντρο με την παρουσία τους πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια με συνθήματα και αποδοκιμασίες από την ώρα της προθέρμανσης.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center για το Game 3 των Playoffs φιλοδοξώντας να... σκουπίσει τη σειρά και να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» φίλαθλοι έχουν ετοιμάσει εκρηκτική ατμόσφαιρα για το τρίτο παιχνίδι, καθώς πέρα από τα πλακάτ που απεικονίζουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που δεν μπορεί να παρευρεθεί στο παιχνίδι μετά την τιμωρία που του επέβαλε η EuroLeague, έδωσαν δυναμικό «παρών» πίσω από τον πάγκο των Ισπανών.

Μάλιστα, από την ώρα της προθέρμανσης οι φίλοι του τριφυλλιού συμμετείχαν ενεργά με αποδοκιμασίες και συνθήματα.

