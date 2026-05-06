Βαλένθια: Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οι Ισπανοί
Χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό η αποστολή της Βαλένθια έφτασε στο «Telekom Center Athens» δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του Game 3 των Playoffs.
Για τον φόβο των Ιουδαίων, υπήρχε υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη στον περιβάλλοντα χώρο με τους παίκτες και τον προπονητή της ομάδας να καταφθάνουν χωρίς κανένα πρόβλημα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
Δείτε το βίντεο από την κάμερα του Gazzetta.
Με συνοδεία αστυνομίας η άφιξη της Βαλενθια στο T-Center για το Game 3 με τον Παναθηναϊκό#paobc pic.twitter.com/PjzH0zHNS2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 6, 2026
