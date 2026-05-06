Η αποστολή της Βαλένθια προπονήθηκε στο «Telekom Center Athens», οκτώ ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για το Game 3 της σειρά των play-offs, με την ισπανική ομάδα να πραγματοποιεί την τελευταία της προπόνηση στο «Telekom Center Athens», πριν την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ βρέθηκε στο γήπεδο των «πρασίνων» και έκανε το καθιερωμένο shoot around, οκτώ ώρες πριν την κρίσιμη «μάχη» με τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε το σύνολο του Έργκιν Άταμαν προηγείται στη σειρά με 2-0 και με νίκη θα εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της EuroLeague το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Στον ημιτελικό όποια ομάδα κερδίσει από τη σειρά, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βαλένθια ταξίδεψε στην Αθήνα για το Game 3 με τον Παναθηναϊκό με ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας, για να αποφευχθούν πιθανές εντάσεις, μετά τα όσα συνέβησαν, έπειτα από το Game 2 στη «Roig Arena».

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-2

Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68 (0-1)

Game 2 : Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107 (0-2)

Game 3 : Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)

Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

