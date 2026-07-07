Γιαννακόπουλος: «Ακόμα δεν το έχουν τελειώσει, να τον ανακοινώσω εγώ και να τρέχουν;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με χαρακτηριστικό story στο Instagram άφησε να εννοηθεί ότι οι «πράσινοι» βρίσκονται κοντά σ' ένα ακόμα μεταγραφικό χτύπημα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε λόγο στα social media για κάποια... ανακοίνωση αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι «πράσινοι» ίσως να έχουν και άλλη υπόθεση προχωρημένη.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για... τέσσερα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να γίνουν γνωστά τα τρία από αυτά με τους Μπάντιο, Μπόνγκα και Διαμαντίδη.

Ποιο μπορεί να είναι το 4ο; «Έχει πάει 21:00 η ώρα και δεν το έχουν τελειώσει. Να τον ανακοινώσω εγώ και μετά να τρέχουν; Να πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν; Τι λες;» ανέφερε χαρακτηριστικά αλλά στη συνέχεια κατέβασε το story...