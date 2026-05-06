Το έξτρα κίνητρο που είχε... προτείνει το Gazzetta στον Παναθηναϊκό το έκαναν πράξη και όντως είχαν τοιχοκολλήσει την δήλωση του Μοντέρο στα αποδυτήρια.

Πριν από το τζάμπολ των φετινών Playoffs και την έναρξη της σειράς του Παναθηναϊκό με αντίπαλο την Βαλένθια, το Gazzetta σε σχετικό κείμενο είχε αναφέρει «Τοιχοκολλήστε τη δήλωση του Μοντέρο στα αποδυτήρια» θέλοντας να τονίσει το έξτρα κίνητρο που πρέπει να έχουν οι παίκτες των «πρασίνων» ενόψει των αγώνων.

Τι είχε πει ο Μοντέρο; Ότι «μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ!» ορμώμενος φυσικά από τα δύο ματς της κανονικής περιόδου όπου η Βαλένθια είχε κάνει το 2/2 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τελικά τι έκαναν οι άνθρωποι των «πρασίνων»; Πραγματικά... τοιχοκόλλησαν την δήλωση του 22χρονου Δομηνικάνου γκαρντ στην είσοδο των αποδυτηρίων προκειμένου να έχουν οι παίκτες το... αλατοπίπερο και το επιπλέον κίνητρο σε αυτήν την σειρά.

Αποτέλεσμα; Δύο νίκες μέσα στην Ισπανία και μια ανάσα από το Final Four της Αθήνας.