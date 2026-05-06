Ο Ολυμπιακός ανέβασε πλούσια παρακάμερα από το Game 3 του Μονακό και την πρόκριση στο Final Four.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα ούτε στο Game 3 απέναντι στην Μονακό, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει το 3-0 και με εμφατική σκούπα να περνά στο Final Four του ΟΑΚΑ.

Οι πανηγυρισμοί και τα χαμόγελα των αδελφών Αγγελόπουλων, αλλά και όλων των ανθρώπων του Ολυμπιακού, είναι στην παρακάμερα που ανέβασε η ΚΑΕ, όμως το «It's over» του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι εκείνο που κλέβει την παράσταση στο φινάλε.

Από την παρακάμερα δεν λείπει και η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια της ομάδας του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση.