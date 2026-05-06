Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Αυτή είναι η 12άδα των «πρασίνων» για το Game 3
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από την Ισπανία έχοντας το προβάδισμα... πρόκρισης με 0-2 νίκες, όπερ και σημαίνει ότι χρειάζεται άλλη μία προκειμένου να «τσεκάρει» τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας.
Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να μην πορευτεί με την ίδια συνταγή της Βαλένθια καθώς άφησε εκτός τον Βασίλη Τολιόπουλο και στη θέση του συμπεριέλαβε τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Αυτή είναι και η μοναδική διαφορά σε σχέση με την 12άδα των δύο αγώνων στη «Roig Arena» την περασμένη εβδομάδα.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι έμειναν εκτός επίσης οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Γιάννης Κουζέλογλου όπως επίσης και ο τραυματίας, Κώστας Σλούκας.
Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.
