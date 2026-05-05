Ο Ολυμπιακός, για πρώτη φορά στην ιστορία του στην EuroLeague, περνά στο Final Four με σκορ 3-0, σκουπίζοντας τον αντίπαλό του!

Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four και μάλιστα με τον πλέον εμφατικό τρόπο, καθώς έκανε το 3-0 απέναντι στην Μονακό και ετοιμάζεται για το ΟΑΚΑ!

Παράλληλα, η ομάδα του Πειραιά, πέτυχε κάτι που δεν κατάφερε ποτέ άλλοτε, καθώς η πρόκριση αυτή στο Final Four είναι η πρώτη με «σκούπα» σε Best Of Five σειρές.

Στις προηγούμενες 13 σειρές που είχε αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, ποτέ άλλοτε δεν είχε περάσει με 3-0, κάτι που πέτυχε αυτή τη φορά και έγινε η πρώτη ομάδα που περνά φέτος στο Final Four.

Αναλυτικά όλες οι σειρές Best of 5 του Ολυμπιακού: