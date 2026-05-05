Ολυμπιακός: Πρώτη φορά «σκούπα» σε best-of-five σειρά
Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four και μάλιστα με τον πλέον εμφατικό τρόπο, καθώς έκανε το 3-0 απέναντι στην Μονακό και ετοιμάζεται για το ΟΑΚΑ!
Παράλληλα, η ομάδα του Πειραιά, πέτυχε κάτι που δεν κατάφερε ποτέ άλλοτε, καθώς η πρόκριση αυτή στο Final Four είναι η πρώτη με «σκούπα» σε Best Of Five σειρές.
Στις προηγούμενες 13 σειρές που είχε αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, ποτέ άλλοτε δεν είχε περάσει με 3-0, κάτι που πέτυχε αυτή τη φορά και έγινε η πρώτη ομάδα που περνά φέτος στο Final Four.
Αναλυτικά όλες οι σειρές Best of 5 του Ολυμπιακού:
|Σεζόν
|Αντίπαλος
|Αποτέλεσμα σειράς
|2008-09
|Ρεάλ Μαδρίτης
|3-1
|2009-10
|Πρόκομ
|3-1
|2010-11
|Σιένα
|1-3
|2011-12
|Σιένα
|3-1
|2012-13
|Αναντολού Εφές
|3-2
|2013-14
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2-3
|2014-15
|Μπαρτσελόνα
|3-1
|2016-17
|Αναντολού Εφές
|3-2
|2017-18
|Ζάλγκιρις Κάουνας
|1-3
|2021-22
|Μονακό
|3-2
|2022-23
|Φενέρμπαχτσε
|3-2
|2023-24
|Μπαρτσελόνα
|3-2
|2024-25
|Ρεάλ Μαδρίτης
|3-1
