Βίντεο με τα ισχυρά αστυνομικά μέτρα στο ξενοδοχείο της Βαλένθια
Το Game 3 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια πλησιάζει (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τους Ισπανούς να έχουν μαζί τους, ισχυρή αστυνομική ασφάλεια ενόψει της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα μετά τα όσα έγιναν στη «Roig Arena», η ομάδα του Πέδρου Μαρτίνεθ έχει πάρει τα μέτρα της και έχει φτάσει στην Ελλάδα με ιδιωτική ασφάλεια, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές εντάσεις.
Την ίδια ώρα κυκλοφόρησε και βίντεο έξω από το ξενοδοχείο που μένει η Βαλένθια, με περιπολικά και άνδρες ασφαλείας να είναι στο σημείο.
Δείτε το βίντεο:
| Vídeo @DepCOPEValencia |🏀— Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 5, 2026
🏨 @valenciabasket ya está concentrado en su hotel
🚔 Todo bajo control y tranquilo en Atenas pic.twitter.com/34fQnPeFrZ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.