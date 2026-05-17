Βαλένθια - Μπιλμπάο 88-83: Αγχώθηκε χωρίς Μοντέρο πριν από το Final Four
Την ώρα που άπαντες στη Βαλένθια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους ολοκληρωτικά στο Final Four της Αθήνας, έπρεπε να «βγει» και η υποχρέωση στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ άφησε εκτός τον Ζαν Μοντέρο, όπως επίσης και τον Σακό, ενώ παραμένει στα «πιτς» ο Πουέρτο λόγω του τραυματισμού του.
Παρόλα αυτά η ομάδα του επικράτησε με 88-83 της Μπιλμπάο στη «Roig Arena» αν και πήγε η Βαλένθια να τα κάνει... μούσκεμα καθώς είχε προηγηθεί με 18 πόντους διαφορά στο ημίχρονο, αλλά στην 3η περίοδο δέχθηκε επιμέρους σκορ 15-31!
Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο πρώην παίκτης του Περιστερίου Αλβάρο Καρντένας, ο οποίος ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Fοur. Συγκεκριμένα βρέθηκε στο παρκέ για 06:39, δεν πήρε καμία προσπάθεια και υπέπεσε σε 3 λάθη.
Ο ΚάμερονΤέιλορ είχε γεμάτο ματς με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κι (13π.), Μουρ (12π.), Ρίβερς (12π.), Μπαντιό (11π.) και Πραντίγια (10π.)
Τα δεκάλεπτα: 21-9, 47-29, 62-60, 88-83.
