Τα εύκολα-δύσκολα έκανε η Βαλένθια στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Μπιλμπάο για την 32η αγωνιστική της ACB ωστόσο πήρε τη νίκη με 88-83 λίγες μέρες πριν από το Final Four.

Την ώρα που άπαντες στη Βαλένθια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους ολοκληρωτικά στο Final Four της Αθήνας, έπρεπε να «βγει» και η υποχρέωση στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ άφησε εκτός τον Ζαν Μοντέρο, όπως επίσης και τον Σακό, ενώ παραμένει στα «πιτς» ο Πουέρτο λόγω του τραυματισμού του.

Παρόλα αυτά η ομάδα του επικράτησε με 88-83 της Μπιλμπάο στη «Roig Arena» αν και πήγε η Βαλένθια να τα κάνει... μούσκεμα καθώς είχε προηγηθεί με 18 πόντους διαφορά στο ημίχρονο, αλλά στην 3η περίοδο δέχθηκε επιμέρους σκορ 15-31!

Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο πρώην παίκτης του Περιστερίου Αλβάρο Καρντένας, ο οποίος ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Fοur. Συγκεκριμένα βρέθηκε στο παρκέ για 06:39, δεν πήρε καμία προσπάθεια και υπέπεσε σε 3 λάθη.

Ο ΚάμερονΤέιλορ είχε γεμάτο ματς με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κι (13π.), Μουρ (12π.), Ρίβερς (12π.), Μπαντιό (11π.) και Πραντίγια (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 21-9, 47-29, 62-60, 88-83.