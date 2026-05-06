Ολυμπιακός: Πάει να το πάρει στο Telekom Center Athens

Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει το sweep του Ολυμπιακού επί της Μονακό μετά τη νίκη στο πριγκιπάτο με κυριαρχικό μπάσκετ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν πως αυτή είναι πλέον η στιγμή τους.

Ο Ολυμπιακός έκανε μια «μπουκιά» τη Μονακό (105-82) στο «Salle Gaston Medecin» και με sweep πήρε την πρόκριση για το Final Four και θα βρεθεί για 5η συνεχόμενη σεζόν στο μεγάλο ραντεβού της Euroleague φιλοδοξώντας πως αυτή θα είναι η στιγμή του!

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα από τα πρώτα λεπτά μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι να μείνουν προσηλωμένοι στο στόχο «σκουπίζοντας» τη σειρά, ώστε να μην δώσουν δεύτερη ευκαιρία στην παρέα του Μάικ Τζέιμς. Και το πέτυχαν με εμφατικό τρόπο.

Διαβάζοντας σωστά κάθε αδυναμία του αντιπάλου, πίεσαν πολύ στα γκαρντ τη Μονακό και το πρώτο ημίχρονο ήταν ο «καθρέπτης» της κυριαρχίας της ελληνικής ομάδας με 13/21 τρίποντα και 18 ασίστ για μόλις 3 λάθη! Αριθμοί που εξηγούν την αμηχανία που αισθάνθηκαν οι παίκτες του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι στο πρώτο ημίχρονο του Game 3 των playtoffs της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε ούτε για ένα λεπτό να υπάρξει αμφιβολία, για το ποιος ορίζει το παιχνίδι. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έβαλαν απλώς τις βάσεις για να «σφραγίσουν» την παρουσία τους σε ένα ακόμη Final Four, αλλά έδιναν την αίσθηση μέσα στο παρκέ πως δεν παίζουν απλά καλό μπάσκετ, αλλά παίζουν στοχευμένα, με ξεκάθαρη ταυτότητα που ορίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και με ψυχή.

Ο Έλληνας τεχνικός παρότι έβλεπε τον Σάσα Βεζένκοφ να μην σκοράρει από τα 6.75 (είχε 0/5 τρίποντα και συνολικά 10 πόντους με 4/8 δίποντα) δεν πτοήθηκε καθόλου, καθώς τη δουλειά την έκαναν εξίσου καλά από το τρίποντο ο Τόμας Γουόκαπ (4/5 τρίποντα), ο Εβάν Φουρνιέ (6/10 τρίποντα), ο Άλεκ Πίτερς (2/2 τρίποντα) και ο Κώστας Παπανικολάου με τον Σακίλ ΜακΚίσικ που είχαν από 2/3 τρίποντα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά έφτασε και στο +27 (51-78 στο 27’), αλλά η χαλάρωση των παικτών του Ολυμπιακού και ορισμένα μεγάλα σουτ των μονεγάσκων τους έφεραν στο -12 (70-82 στο 31.20’’). Εκεί, ο Άλεκ Πίτερς με 4 σερί πόντους και ο Εβάν Φουρνιέ με τρίποντο έδωσαν «αέρα» 19 πόντων (70-89 στο 33’) στην ελληνική ομάδα που είδε στο βάθος το Telekom Center Athens.

Η φετινή πορεία του Ολυμπιακού από την αρχή της χρονιάς χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, καθαρότητα στο παιχνίδι και τις ξεκάθαρες αρχές που διέπουν τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Αυτά τα στοιχεία έφεραν από την αρχή της σεζόν και ως το τέλος της regular season την ελληνική ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας για μεγάλο διάστημα επιβραβεύοντας με αυτό τον τρόπο την συνέπεια στο παιχνίδι της.

Μπορεί στη σειρά με τη Μονακό να πιέστηκε επί της ουσίας μόνο στο πρώτο ημίχρονο του Game 1 στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας», αλλά συνολικά δεν αισθάνθηκε να της βάζει δύσκολα ο αντίπαλος, που εμφανίστηκε αποδεκατισμένος, λόγω τραυματισμών.

Σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζει όμως η μεγάλη εικόνα, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν κυριαρχικός στα περισσότερα παιχνίδια μέσα από την καλή άμυνα, την σωστή κυκλοφορία της μπάλας και τις σταθερές της ομάδας στην επίθεση. Παράλληλα, αυτό που διέκρινε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν το βάθος στο ρόστερ, όπου όσα προβλήματα και να υπήρξαν μέσα στη σεζόν μπόρεσαν να έχουν τις απαντήσεις και να φτάνουν στο στόχο τους.

Μετά το sweep λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο μεγάλο στόχο, αυτόν για τον οποίο μόχθησε όλη τη σεζόν. Η παρουσία για 5η σερί σεζόν στο Final Four της Euroleague αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα που δεν παραγνωρίζεται.

Το Telekom Center Athens δεν είναι απλώς ο επόμενος σταθμός. Είναι το μέρος όπου ο Ολυμπιακός πηγαίνει για να ολοκληρώσει επιτυχώς αυτό που έχτιζε όλη τη χρονιά. Έδειξε πως μπορεί να τα καταφέρει και να επιστρέψει στην κορυφή.

Μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ, αλλά στα Final Four δεν μετράει τι έχεις κάνει ως εκείνη τη στιγμή, αλλά απαιτείται τη δεδομένη στιγμή ψυχική δύναμη, πνευματική ετοιμότητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες σου, απομακρύνοντας παράλληλα την πίεση...

Τα Final Four τα κρίνουν οι μεγάλες προσωπικότητες και ο Ολυμπιακός έχει πολλές για να μπορέσει να πετύχει ότι δεν κατάφερε τις προηγούμενες τέσσερις φορές...

