Ο Ολυμπιακός σκούπισε εντυπωσιακά τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι στο Μόντε Κάρλο και προκρίθηκε στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four της ιστορίας του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια και τους έδωσε τα συγχαρητήριά του για το σπουδαίο επίτευγμα δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τον στόχο των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα τους είπε

«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μία πολύ καλή regular season, ήσασταν καταπληκτικοί στα play-offs. Αλλά ο βασικός στόχος ήταν να βρεθούμε στο FInal-Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει».