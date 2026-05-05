ΜακΚόλουμ για Ολυμπιακό: «Παίζουν ίσως το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, αλλά σε ένα Final Four, ένα βαθύ ρόστερ μπορεί να γίνει και πρόβλημα»

Στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Έρικ ΜακΚόλουμ σε συνέντευξή του στους «Euroinsiders» όπου φιλοξενήθηκε.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ φιλοξενήθηκε στους «Euroinsiders» και μεταξύ άλλων μίλησε για την εικόνα του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, λέγοντας πως παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.

Επίσης μίλησε για τους παίκτες των «ερυθρολεύκων», ενώ τοποθετήθηκε και για τα Final-Four που έχουν πάει οι Πειραιώτες, με τη δική του άποψη. Τόνισε πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, είναι καλύτερη σε μια σειρά αγώνων, παρά σε Final-4.

Αναλυτικά όσα είπε ο ΜακΚόλουμ :

«Αυτό το επίπεδο Ολυμπιακού είναι τρομακτικό. Κερδίζουν με 30 πόντους και ο καλύτερος τους παίκτης στο ένας εναντίον ενός έχει βάλει δύο πόντους. Και δεν έχει σημασία. Ο Ολυμπιακός είναι τέλειος σε μια σειρά αγώνων. Δεν κουράζεται, έχει βάθος, έχει κίνηση μπάλας, έχει τα πάντα, αλλά σε ένα Final Four, ένα βαθύ ρόστερ μπορεί να γίνει και πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αρκετά λεπτά για όλους και πρέπει να αποφασίσεις ποιος θα είναι στο παρκέ στο τέλος.

Θα υπάρξουν πολλοί Έλληνες οπαδοί που δεν θα τους αρέσει αυτό, αλλά ιστορικά, έχουν παίξει καταπληκτικό μπάσκετ και η έλλειψη παικτών στο ένας εναντίον ενός και εκείνων που μπορούν να διασπάσουν την άμυνα, τους έχει πληγώσει στα Final Four.

Λατρεύω το πώς παίζουν. Είναι πανέμορφο μπάσκετ. Αλλά χρειάζεσαι έναν ή δύο παίκτες που όταν το σύστημα δεν λειτουργεί, θα πουν: “οκ, θα βρω κάτι καλό”.

Χρειάζεσαι κάποιον που θα δημιουργήσει ένα σουτ, είτε για τον εαυτό του είτε για τους άλλους». Ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ; Ποιος κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για τους άλλους στον Ολυμπιακό; Αν το παιχνίδι κρίνεται, σε ποιον δίνεις την μπάλα για το νικητήριο σουτ; Αν πρέπει να διαλέξω, θα τη δώσω στον Φουρνιέ ή στον Ντόρσεϊ. Όχι στον Βεζένκοβ.

Είναι απίστευτος. MVP της EuroLeague. Τα σουτ που βάζει είναι απίστευτα. Λατρεύω το παιχνίδι του. Όμως, δεν είναι παίκτης που θα ντριμπλάρει για να δημιουργήσει χώρο. Αν κάποιος είναι κολλημένος πάνω του στο τέλος, θα είναι δύσκολο να πάρει το σουτ.

Συνήθως για ένα νικητήριο σουτ, δεν πας σε ένα “4άρι” ή “5άρι”. Έτσι λειτουργεί το σύγχρονο μπάσκετ. Αν θέλεις να νικήσεις τον Ολυμπιακό, πρέπει να κόψεις την κυκλοφορία της μπάλας και να τους αναγκάσεις να παίξουν ένας εναντίον ενός.

Παίζουν ίσως το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή».