Μαρκοϊσβίλι ενόψει Game 3 με Ολυμπιακό: «Η κούραση έχει συσσωρευτεί, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»
Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του, ενόψει του Game 3 μεταξύ της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta).
Αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει τη νίκη, ενώ έκανε αναφορά και στο κομμάτι της κούρασης, λέγοντας πως έχει συσσωρευτεί στους παίκτες του και πρέπει να τη ξεπεράσουν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι:
«Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε. Τι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε; Όλα όσα έχει δείξει η ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες, σε δύσκολες συνθήκες. Οι παίκτες άξιζαν να είναι στα play-off. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα εδώ. Η κούραση έχει συσσωρευτεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε.»
