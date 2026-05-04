Μαρκοϊσβίλι ενόψει Game 3 με Ολυμπιακό: «Η κούραση έχει συσσωρευτεί, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του, ενόψει του Game 3 μεταξύ της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta).

Αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει τη νίκη, ενώ έκανε αναφορά και στο κομμάτι της κούρασης, λέγοντας πως έχει συσσωρευτεί στους παίκτες του και πρέπει να τη ξεπεράσουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι:

«Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε. Τι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε; Όλα όσα έχει δείξει η ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες, σε δύσκολες συνθήκες. Οι παίκτες άξιζαν να είναι στα play-off. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα εδώ. Η κούραση έχει συσσωρευτεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε.»