Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε στο Final-Four, αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αύριο»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Μόντε Κάρλο, ενόψει του Game 3 με Μονακό, o Γιώργος Μπαρτζώκας πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην κρίσιμη αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων».

Μίλησε για την έδρα των Γάλλων, ενώ τόνισε πως δεν πρέπει η ομάδα του να επαναπαυτεί καθόλου και αν μπορέσει να ολοκληρώσει τη δουλειά αύριο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την προσέγγιση του αγώνα: «Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάνε στο Final-Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο αυριανό παιχνίδι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, να μην επαναπαυτούμε από τις απουσίες που γράφονται στα μέσα ενημέρωσης. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκεί, η εμπειρία μας κιόλας δεν είναι καλή. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να μείνουμε συγκεντρωμένοι, σοβαροί και αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε η δουλειά αύριο».

«Όταν μπήκαμε στα play-offs είμασταν αποφασισμένοι, να παίξουμε το πιο σοβαρό μας, να είμαστε στο πλάνο. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις, θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα Final-Four, πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε γιατί το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει στην τελευταία φάση και είναι κάτι που σίγουρα το θυμόμαστε».

Για το τι δίνει η έδρα της στη Μονακό: «Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες, επιπέδου EuroLeague και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι μία ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Οι γκαρντ είναι και δημιουργικά και επιθετικά πολύ καλοί. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός της EuroLeague φέτος. Αν δείτε τους οκτώ παίκτες που απομένουν στη Μονακό είναι πολύ ποιοτικοί, δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου».