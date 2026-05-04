Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως δεν θα υπάρχουν οπαδοί της Βαλένθια στο «Telekom Center Athens» ενόψει του Game 3 και θα διατεθούν έξτρα μεμονωμένα εισιτήρια για τους φίλους των «πρασίνων».

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει πως δεν θα υπάρχουν οπαδοί των Ισπανών στο «Telekom Center Athens».

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενημέρωσε πως η Βαλένθια δεν θα έχει τους φιλάθλους της, προκειμένου να στηρίξουν από κοντά την ομάδα τους και αυτό σημαίνει πως οι φίλοι του «τριφυλλιού», έχουν τη δυνατότητα, να προμηθευτούν μικρό αριθμό μεμονωμένων εισιτηρίων για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σάς ενημερώνει, πως για την sold out αναμέτρηση με την Βαλένθια την Τετάρτη (06/05, 21:15), στο Game 3 της σειράς των Playoff της EuroLeague, γίνεται εκτάκτως διαθέσιμος ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων.

Ειδικότερα, λόγω της μη παρουσίας φιλάθλων της Βαλένθια στο Telekom Center Athens, θα διατεθεί συγκεκριμένος αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων στο Τμήμα 401.

Το «σπίτι» μας ακόμα πιο… πράσινο για την πρόκριση στο Final Four»!