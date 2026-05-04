Την προετοιμασία του ενόψει του Game 3 με τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta), συνεχίζει ο Παναθηναϊκός, με τον Κώστα Σλούκα να είναι η μοναδική απουσία των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα ο Έργκιν Άταμαν είδε όλους τους παίκτες του να προπονούνται, προκειμένου να είναι έτοιμοι ενόψει της τρίτης κρίσιμης αναμέτρησης με την ισπανική ομάδα για τα play-offs της EuroLeague, πλην του αρχηγού Κώστα Σλούκα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά στη σειρά με 2-0, μετά τα «διπλά» που πέτυχε στη «Roig Arena» και απέχει μόλις μία νίκη, για να βρεθεί ξανά στο Final-Four.