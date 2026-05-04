Ολυμπιακός: Δεν ταξίδεψε ο Γουόρντ για το Game 3 με Μονακό!
Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ αναχωρεί σήμερα (04/05) η αποστολή του Ολυμπιακού για Μόντε Κάρλο, ενόψει του Game 3 με τη Μονακό για τα play-offs της EuroLeague.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης των «ερυθρολεύκων» δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στη σειρά με 2-0 και απέχει μόλις μία νίκη από το να βρεθεί για 5η συνεχόμενη φορά στο Final-Four.
