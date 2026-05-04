Πίτερς: «Πρέπει όλοι να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game 1»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Μόντε Κάρλο, ενόψει του Game 3 με Μονακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta), o Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άλεκ Πίτερς:

«Νομίζω η προηγούμενη εβδομάδα ήταν καλή για εμάς. Η διαφορά που είχαμε έκανε όλους χαρούμενους. Ξέρουμε ότι, προχωρώντας μπροστά δεν μπορεί να είναι στο μυαλό μας. Κάναμε καλές προπονήσεις. Πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game 1, δεν έχουμε πολύ τύχη όταν πηγαίνουμε στο Μονακό. Πρέπει να βρούμε τα μικρά πράγματα για να μας δώσουν κίνητρο για να προσεγγίσουμε το ματς σαν το πρώτο».

Για το πιο σημαντικό πράγμα που έκαναν στα πρώτα δύο ματς και πρέπει να τα κάνουν ξανά: «Η ταχύτητα είναι ένα κομμάτι που πρέπει να εστιάσουμε. Να είμαστε καλή στην άμυνα, στην επίθεση. Στα play-offs όσο περισσότερο βγάζεις ενέργεια είναι απαιτητό. Περισσότερη ενέργεια από την κανονική διάρκεια. Πρέπει να κάνουμε ένα step up όλοι και να δώσουν περισσότερα. Θα είναι κλειδί για εμάς».