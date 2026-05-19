Ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε... υποστηρικτής της Μπόρνμουθ, η οποία φιλοξενεί απόψε (19/5, 21:30) τη Μάντσεστερ Σίτι σε ένα καθοριστικό ματς για τον τίτλο.

Πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή της στην κορυφή της Premier League βρίσκεται η Άρσεναλ, μετά την δύσκολη εντός έδρας νίκη με 1-0 επί της Μπέρνλι το βράδυ της Δευτέρας (18/5).

Οι «κανονιέρηδες» με αυτό το τρίποντο αύξησαν τη διαφορά στους πέντε βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι και πλέον γνωρίζουν πως αν οι «πολίτες» δεν κερδίσουν απόψε (19/5, 21:30) στην έδρα της Μπόρνμουθ, θα στεφθούν πρωταθλητές Αγγλίας, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα για το εάν θα υποστηρίξει τα «κεράσια», με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ο μεγαλύτερος οπαδός τους, αφού η ομάδα του είναι πλέον μια ανάσα από τον τίτλο, μετά το μακρινό 2004 και τους «Invincibles» του Αρσέν Βενγκέρ.

«Θα είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός τους. Για τον Αντόνι, και όλους τους παίκτες και όλους τους οπαδούς της Μπόρνμουθ, νομίζω ότι είμαστε όλοι (σσ οπαδοί της Μπόρνμουθ) επειδή ξέρουμε τι σημαίνει αν πετύχουν ένα αποτέλεσμα.

«Δεν ξέρω για πόση ώρα θα το παρακολουθώ. Θα είμαι εκεί μπροστά στην τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα μπορώ να το παρακολουθήσω, αυτή είναι η πραγματικότητα».