Αρτέτα: «Θα είμαι ο μεγαλύτερος φίλαθλος της Μπόρνμουθ» (vid)
Πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή της στην κορυφή της Premier League βρίσκεται η Άρσεναλ, μετά την δύσκολη εντός έδρας νίκη με 1-0 επί της Μπέρνλι το βράδυ της Δευτέρας (18/5).
Οι «κανονιέρηδες» με αυτό το τρίποντο αύξησαν τη διαφορά στους πέντε βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι και πλέον γνωρίζουν πως αν οι «πολίτες» δεν κερδίσουν απόψε (19/5, 21:30) στην έδρα της Μπόρνμουθ, θα στεφθούν πρωταθλητές Αγγλίας, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν.
Στο πλαίσιο αυτό ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα για το εάν θα υποστηρίξει τα «κεράσια», με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ο μεγαλύτερος οπαδός τους, αφού η ομάδα του είναι πλέον μια ανάσα από τον τίτλο, μετά το μακρινό 2004 και τους «Invincibles» του Αρσέν Βενγκέρ.
«Θα είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός τους. Για τον Αντόνι, και όλους τους παίκτες και όλους τους οπαδούς της Μπόρνμουθ, νομίζω ότι είμαστε όλοι (σσ οπαδοί της Μπόρνμουθ) επειδή ξέρουμε τι σημαίνει αν πετύχουν ένα αποτέλεσμα.
«Δεν ξέρω για πόση ώρα θα το παρακολουθώ. Θα είμαι εκεί μπροστά στην τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα μπορώ να το παρακολουθήσω, αυτή είναι η πραγματικότητα».
"The BIGGEST ever!" 💪🏻— Hayters TV (@HaytersTV) May 18, 2026
Mikel Arteta's response to whether he'll be a Bournemouth supporter for the next 24 hours 🤣 pic.twitter.com/iIJLewZtVL
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.