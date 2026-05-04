Ο Άλφα Ντιαλό δεν θα ξαναπαίξει σε ματς της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό.

Η Μονακό φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20:45, live Gazzetta) και θέλει τη νίκη για να μειώσει σε 2-1. Ωστόσο θα έχει άλλη μια σημαντική απουσία. Ο Άλφα Ντιαλό χάνει το υπόλοιπο της σειράς, όπως τόνισε ο assistant coach, Γκλαντίρ μετά την επικράτηση της ομάδας του επί του Στρασβούργου.

«Άλφα Ντιαλό... θα λείψει για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Ντάνιελ Τάις, περιμένουμε μια νέα γνώμη, για να δούμε αν μπορεί να παίξει την Τρίτη. Ο Μίροτιτς θα λείψει επίσης για αρκετές εβδομάδες. Μπεγκάριν, θα τον έχουμε πίσω την Τρίτη στην Euroleague», ήταν τα λόγια του.

Κομβική απουσία για τους Μονεγάσκους, καθώς ο Ντιαλό αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων two way παικτών της διοργάνωσης, ενώ αναδείχθηκε και αμυντικός της σεζόν φέτος.