Με 118 «έτρεχε» η Μονακό δύο μέρες πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό, επικρατώντας του Στρασβούργου με 118-114 (παρ.) για την 28η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι σε ένα ματς «θρίλερ» μπόρεσε τελικά να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στην παράταση και να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ 22 νίκες και πέντε ήττες.

Αμφότερες ξεκίνησαν παρόμοια στην αναμέτρηση, σκοράροντας από 22 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη δεύτερη περίοδο, η Μονακό επέβαλε την κυριαρχία της και μπόρεσε να πάρει προβάδισμα οκτώ πόντων στο ημίχρονο (45-53, 20'), ενώ στο τρίτο 10λεπτο οι γηπεδούχοι και πάλι μπόρεσαν να ανακάμψουν και να πλησιάσουν (74-76, 30'). Το φινάλε της κανονικής διάρκειας ήταν... δραματικό με τη Μονακό να έχει το προβάδισμα, ωστόσο το Στρασβούργο έκανε ένα γρήγορο (5-0) στο τελευταίο λεπτό, στέλνοντας το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο (103-103, κ.δ).

Στην παράταση οι δύο ομάδες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στα πρώτα λεπτά, όμως η Μονακό στο φινάλε, είχε τον έλεγχο και μπόρεσε να πάρει τη νίκη στο τέλος.

Κορυφαίος για τους Μονεγάσκους ο Μάικ Τζέιμς με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ο Στραζέλ που πέτυχε εξίσου 21. Ο Νέντοβιτς έβαλε 20, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μάρκους Κιν που πέτυχε 34 πόντους!

Πλέον η Μονακό στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Game 3 των play-offs της EuroLeague (05/05, 20:45).

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 45-53, 74-76, 104-104 κ.δ, 114-118