ΜακΚόλουμ για τιμωρία Γιαννακόπουλου: «Δεν είναι σωστό να μην βρεθεί στο Final Four, σαν μπουνιά στο πρόσωπο»

Ο νυν παίκτης της Γαλατασαράι στο πρώτο επεισόδιο του «Euro McCollum Show» στάθηκε στο 0-2 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια, στον Εργκίν Άταμαν όπως επίσης και στην τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Νομίζω ότι ήταν υπερβολική. Είναι πίσω από την γραμματεία, ζητάει φάουλ, δεν έκανα κάτι διαφορετικό απ' ότι θα έκανε ένας προπονητής. Και τον αποκλείεις επίτηδες από το Final Four γιατί ξέρεις ότι θα τελειώσει η σειρά στο ΟΑΚΑ. Και δεν θα μπορέσει να πάει στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι σαν μπουνιά στο πρόσωπο. Είναι στην δική του πόλη και στο δικό του γήπεδο. Δεν είναι σωστό. Αν μπορεί να γίνει μια έφεση και να συνεχιστεί η ποινή την επόμενη χρονιά» είπε ο Έρικ Μακ Κόλουμ και συνέχισε:

«Είναι μεγάλο μέρος της Euroleague. Έχεις ιδιοκτήτες οι οποίοι φέρνουν παίκτες μεγάλης αξίας και βοηθούν το μπάσκετ. Είδατε τι έχει κάνει στο ΟΑΚΑ και το πόσο πολύ το έχει αναβαθμίσει. Μπορεί να πρέπει να περιορίσει τα συναισθήματά του, αλλά ξέρεις κάτι; Είναι συναισθήματα. Ναι πρέπει να τα περιορίζουμε αλλά στην τελική αυτά είναι που κάνουν το όλο project μεγάλο. Δεν μπορείς να τον αποκλείσεις από το να γίνει μέρος της ιστορίας του συλλόγου εάν πάει στο FInal Four ή και ακόμα πιο μακριά».